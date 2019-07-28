Serdivan'da Dereler ıslah ediliyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'da Afet Riski Oluşturan Su Kaynaklarıyla ilgili hazırlamış olduğu raporu kamuoyuyla paylaştı.

Belediye Meclis Salonu'nda videolu sunum eşliğinde gerçekleşen toplantıya; DSİ Sakarya Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Saski Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erkan, Serdivan İlçe Tarım Müdürü Süleyman Akyıldız, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Şiddetli yağışların beraberinde getirmiş olduğu tahribatı ve bu tahribata sebep olan faktörleri madde madde anlatan Başkan Alemdar, çözüm için atılması gereken adımların yanı sıra hareket noktasında da ilgili kurumlarla hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini tek tek katılımcılarla paylaştı.

Başka afetler yaşamamak için yol haritasının ivedilikle belirlenip bir an önce çalışmaların start alması gerektiğini vurgulayan Alemdar, "Yol haritamızı belirlemek için buradayız. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ederek, gerekli olan tüm adımlarını atacağız. Gayemiz bir daha sel felaketinin yaşanmaması" dedi.

Serdivan'da yaşanan sel afetiyle ilgili geçtiğimiz hafta Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'la görüşen Başkan Yusuf Alemdar, bu kez Ankara'dan gelen heyetle birlikte afetin yaşandığı mahallelerde inceleme yaptı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül ve DSİ Sakarya Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci'nin de yer aldığı ziyarette; heyet tarafından mücavir alanlarda inceleme yapılırken, selin dere yataklarında, tarım arazilerinde, karayollarında ve meskun mahallerde sebep olduğu tahribat da yerinde analiz edildi. Başkan Yusuf Alemdar bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için DSİ ile birlikte tüm detayları masaya yatırdıklarını belirterek, dere yataklarının ıslah çalışmalarına başlanacağını söyledi.