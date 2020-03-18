Serdivan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Dezenfekte çalışmalarına Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce başlayan Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; okullar, park alanları, camiler ve kamu kurumlarının ardından vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatikleri ve çöp konteynerlerini de ilaçlayarak mikroplardan arındırıyor. İlaçlama çalışmalarına önceden belirlenen program dahilinde periyodik olarak devam edeceğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı, önceden aldığımız tedbirler doğrultusunda ilçemiz genelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Serdivanımızın her noktasında dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.