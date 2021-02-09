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Serdivan'da fiyat denetimleri sürüyor

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı.


Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüketicinin korunması hakkında kanun ve uygulama yönetmelikleri gereğince, ilçede faaliyet gösteren başta marketler olmak üzere tüm iş yerlerinde, fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından işletmeler fiyat, etiket, reyon-kasa fiyat çıkış rakamlarının tutarlılığı, iş koluyla ilgili gerekli tüm evraklara sahip olması, fiyat etiketlerinin görünürlüğünün yanı sıra temizlik ve hijyen konularında da denetime tabi tutuldu. Denetim yapılan işletmelerdeki ürünleri tek tek inceleyen zabıta ekipleri ayrıca reyonlardaki ürünlerin son kullanım tarihlerini de kontrol etti.

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