İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdivan'da karla kaplanan kaldırımlar temizleniyor

Serdivan Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışında aksiliklerin yaşanmaması için kaldırımları yaya akışına uygun hale getiriyor.


Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi karla mücadele timleri, güvenli yaya ulaşımı için kaldırımları da temizliyor. Kaldırımlarda biriken karlara mini kar küreme araçlarıyla müdahale edilirken, temizlenen kaldırımlara ise tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.