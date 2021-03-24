Serdivan'da karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıları dikkate alan Serdivan Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuza geçti.

Serdivan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı hafif şekilde etkisini göstermeye başladı. İlçenin kırsal kesimlerinde Serdivan Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önleyecek. İl genelinde bu gece de etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı ve don olayına karşı teyakkuzda olacak olan ekipler, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saatlik vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek.