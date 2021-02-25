Serdivan'da korona virüs denetimi

Ülke genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine yönelik alınan tedbirler ile önlemler yerinde incelendi. İlçe genelinde kurulan pazar yerleri ve işyerlerinde denetimlerde bulunan ekipler, pazar esnafı ile vatandaşlara HES kodu, sigara yasağı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Hijyen başta olmak üzere, alışveriş alanında aynı anda bulunabilecek kişi sayısına uyulup uyulmadığına kadar tüm hususlar tek tek kontrol edilirken, il hıfzıssıhha kurulunun belirlediği tüm kurallara riayet edilmesi noktasına uyarılarda bulunuldu.