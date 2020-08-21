İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdivan'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri korona ile mücadelede ‘Sağlık İçin Koronayla Mücadelede Sıfır Tolerans’ sloganıyla ilçe genelindeki tüm işletmeleri ve pazar alanlarını denetlemeye devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri korona ile mücadelede ‘Sağlık İçin Koronayla Mücadelede Sıfır Tolerans' sloganıyla ilçe genelindeki tüm işletmeleri ve pazar alanlarını denetlemeye devam ediyor.


Bu kapsamda ekipler bölge esnaflarını tek tek bilgilendirirken, masa düzeninden, maske ve eldiven kullanımına, sosyal mesafenin korunmasından girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığına kadar her ayrıntı en ince ayrıntısına kadar denetime tabi tutuluyor. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, işletme sahiplerinin ve esnafların koronayla mücadele kapsamında rutin olarak bilgilendirildiği ifade edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelerle ilgili de gerekli işlemlerin yapıldığı ve bu eksikliklerin giderilmesi ile ilgili verilen süre sonunda işyerlerinin tekrar kontrol edildiği belirtildi. Bu sürecin herkesin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesiyle en kısa sürede atlatılacağının altını çizen yetkililer ‘Sağlık İçin Koronayla Mücadelede Sıfır Tolerans' sloganıyla denetimlere devam edileceğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.