İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da marketlerde denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.


Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada denetim ekipleri tarafından; marketlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiği ve gerekli uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Zabıta ekiplerinin, ürünlerin etiket fiyatlarını ve faturalarını incelediği, reyon ile kasa fiyatının kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihine de baktığı ifade edildi. Denetimlerin ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde sürdürüleceği belirtildi.

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