İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serdivan'da mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Serdivan Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.


8 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısı sonrası konuşma yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yoğun bir gündem içerisinde olduklarını belirterek, Rusya-Ukranya arasında yaşanan savaşın son bulmasını temenni ettiğini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de değinen Alemdar, "Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, başımızın tacı, fedakar kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.