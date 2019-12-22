Serdivan'da metruk yap?lara ge?it yok

Serdivan Belediyesi, ??i?leri Bakanl???'n?n y?netmeli?i kapsam?nda il?e genelindeki metruk binalar?n y?k?m?n? ger?ekle?tiriyor.

?lgili kamu kurumlar?yla ortak hareket edilen ?al??malar kapsam?nda; vatanda?lar?n can ve mal g?venli?inin yan? s?ra ?evre kirli?ine yol a?an ve kent esteti?ine uygun olmayan yap?lar Serdivan Belediyesi Yap? Kontrol M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan tespit edilirken, sonras?nda kontroll? bir ?ekilde y?k?m? ger?ekle?tiriliyor.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yap?lan a??klamada; y?k?m i?in mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine durumun ?nceden tebli? edildi?i ve verilen s?renin ard?ndan y?k?mlara ba?lan?ld??? belirtildi. ?al??malar?n; mahallelerde terk edilmi?, y?k?lmaya y?z tutmu?, yang?n ve g??me tehlikesi olan metruk binalar ?zerinde yo?unla?t??? ifade edilirken, t?m gayenin planl? ?ehirle?mesiyle ?rnek olan Serdivan'da g?venli?i tehlikeye sokabilecek yap?lara; yap? sahipleri, mahalle sakinleri ve ??z?m orta?? kurumlarla birlikte m?dahalede bulunmak, bu sayede hem g?venli?in tesisi ve s?reklili?ini sa?lay?p hem de estetik kent mimarisini korumak oldu?u vurguland?.