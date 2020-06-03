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Serdivan'da normalleşmenin ilk haftasında pazar yerleri denetlendi

Normalleşmenin ilk haftasında Serdivan Belediyesi ekipleri pazar yerleri denetlendi.


Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme uygulamalarını hayata geçirirken, tedbirler kapsamında denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Yeni normal döneminin ilk haftasında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurulan semt pazarlarını denetledi. Ekipler, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara ve pazar esnafına uyarılarda bulunurken, Pazar yerlerindeki kontrol noktalarında maskesiz girişlere izin verilmedi. Zabıta Ekipleri, pazarcı esnafının yanı sıra alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

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