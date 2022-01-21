Serdivan'da öğrenciler karnelerine kavuştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehit Fethi Sekin İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Törene Başkan Alemdar'ın yanı sıra; Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ve Şehit Fethi Sekin İlkokulu Müdürü Alper Acar da katıldı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve karnelerini veren Başkan Alemdar, kendilerine tatilde bol bol eğlenmelerini tavsiye ederken, diğer yandan kitaplarla olan bağlarını da sıcak tutmalarını istedi. Yusuf Alemdar, “Öğrencilerimiz bu tatilde kar yağışının tadını çıkaracaklar. Dinlenerek, eğlenerek yorgunluklarını atacaklar. Bunları yaparken okumanın değerini bilen tüm öğrencilerimiz eminim ki kitaplarla olan bağlarını da sıcak tutacaktır. Önceliğimiz sizlerin sağlığı, mutluluğu. Tüm öğrencilerimize, öğretmen ve velilerimize sağlıkla, mutlulukla geçirmeleri temennisiyle iyi tatiller diliyorum” dedi.