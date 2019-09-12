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Serdivan'da okul kantinleri denetlendi

Serdivan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki okul kantinlerini denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin yer aldığı ekip; sağlık, hijyen ve çalışma koşullarını kapsayan denetimlerde ilçe merkezinde bulunan tüm ilk, orta öğretim ve lise kantinlerini denetledi. Rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerde satışı yasak olan gazlı ve aromalı içeceklerle, kızartma ve cips türü ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Yetkililer fiziki mekanların temizliği, çalışan personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı ile ilgili de denetim yaparak işletme sahiplerini ve personeli genel hijyen kuralları konusunda bilgilendirdi. Eksikler konusunda uyarılan kantin sahipleri ve çalışanlara eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Kontrollerde ayrıca açıkta satılan ve çabuk bozulabilen gıda ürünleri de denetlenirken, satışı yapılan ürünlerin fiyat kontrolü de yapıldı. Ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin olup olmadığını kontrol eden denetim ekibi, tüm ürünlerde etiket bulunması ve ürün fiyatlarının görünür olması konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdi. Yetkililer rutin kontrollerin devam edeceğini, ek süre verilen kantinlerin de süre bitiminde tekrar denetime tabi tutulacağını belirtirken, okulların başlamasıyla birlikte denetimlerin hiç aksamadan devam ettiğini ifade eden öğrenci velileri ise, gösterilen hassasiyetten dolayı zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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