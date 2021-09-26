Serdivan'da okulların çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçen Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullarda hummalı bir çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okul bahçeleri temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü de eksiği olduğu bildirilen okulların asfaltlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kazımpaşa İlkokulu'ndaki 405 ton asfalt çalışmasının yanı sıra Vatan Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu bahçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.