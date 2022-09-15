Serdivan'da parklara modern dokunuş

Serdivan'da ekipler, sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri, ağaçların budanmasının yanında müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibiyle de bank, oyun grupları spor aletleri gibi ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyor. Parklar, vatandaşın daha rahat ve konforlu kullanacağı hale getiriliyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriyor. Çalışmaları titizlikle yürüten Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği, çim biçme çalışmaları, park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.