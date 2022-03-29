Serdivan'da Ramazan öncesi denetim

Ramazan'a günler kala Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrolü yaparken, vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.