İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da Ramazan öncesi denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamülleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.


Ramazan'a günler kala Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrolü yaparken, vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

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