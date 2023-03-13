İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serdivan'da Ramazan öncesi fırınlara denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ekmek fırınlarını denetledi.


Zabıta ekipleri Serdivan genelinde bulunan fırınları sıkı denetimden geçirerek, üretim yapılan mekanların hijyen şartları, çalışanların sağlık portör muayene cüzdanları ve ürünlerin gramajları kontrol edildi. Konu ile ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iş yerlerine yönelik sıkı denetimlerin başladığını ve Ramazan boyunca denetimlerin süreceğini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.