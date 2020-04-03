Serdivan'da satış yerleri denetleniyor

Serdivan genelinde satış noktalarını tek tek kontrol eden ekipler ürünlerin fiyat kontrolü, satış yapılan alanda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafenin sağlanması noktasında denetim ve bilgilendirmelerine devam ediyor.

Bu süreçte temizlik ve yardım başta olmak üzere her konuda özellikle de ürün fiyatlandırmaları noktasında çok daha hassas olduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu süreçte önceliğimiz insan. İnsan sağlığının korunması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Hemşehrilerimizin dışarı çıkılmaması noktasında yapılan ikazlara azami derecede uymaları son derece önemli. Bunun yanı sıra ihtiyaçların karşılanması noktasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda marketler başta olmak üzere satış yapılan tüm noktalarda da denetimlerimizi sıklaştırdık. Hijyen, sosyal mesafe ve fiyatlandırma konusunda tüm hemşehrilerimiz 444 54 50 çağrı merkezimiz üzerinden 7/24 bizleri arayıp istek ve şikayetlerini iletebilirler. Bu süreci el birliğiyle, tüm kurallara harfiyen uyarak en kısa sürede atlatacağız. Esnaflarımız da ilgili kurumların aldığı kararlardan haberdar olmaları ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması noktasında ekiplerimiz tarafından hem bilgilendiriliyor hem de denetleniyor. Vatandaşlarımızdan gelen çağrılar da hassasiyetle kontrol ediliyor. Biz bu süreçte sahada olmaya, çalışmaya devam edeceğiz, yeter ki hemşehrilerimiz zorunda olmadıkça dışarı çıkmasın” dedi.