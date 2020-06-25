İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdivan'da sokaklara estetik dokunuş

Asfalt sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına devam eden Serdivan Belediyesi, Köprübaşı Mahallesi’ndeki sokakları sıcak asfaltla yeniliyor.

Asfalt sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarına devam eden Serdivan Belediyesi, Köprübaşı Mahallesi'ndeki sokakları sıcak asfaltla yeniliyor.


Çalışmalar kapsamında yol kazıma ve düzeltme işlemleri tamamlanan 4035, 4052 ve Şenlik Sokak araç trafiğine uygun hale getirilerek, modern bir görünüme kavuşturuldu. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada asfalt serim işlemlerinin 4036. Sokak'ta devam ettiği belirtilirken, çalışmaların planlama dahilinde sürdürüleceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.