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Serdivan'da sonbahar temizliği

Serdivan Belediyesi sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte ağaç budama ve temizlik çalışmalarını tüm bölgede eşzamanlı olarak sürdürüyor.


Tüm cadde ve sokaklarda Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler koordineli bir şekilde yabani ot temizliği, ağaç budama ve moloz temizliği yapıyor. Sağlıklı bir çevre için temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki ağaçların da bakımının yapıldığı ifade edilirken; bu dönemde bölgedeki ağaçların dallarının budanarak sağlıklı bir şekilde büyümelerinin sağlanarak yaz mevsimine hazırlandığı belirtildi.

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