Serdivan'da tüm eğitim kurumları baştan sona dezenfekte edildi

Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce Şubat ayı başında ilçenin tamamındaki eğitim kurumlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kapsamda dezenfekte çalışmalarına eğitim kurumları ile start verdikleri ve şu an için Serdivan'daki tüm okulların baştan aşağı ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Eğitime verilen ara nedeniyle 2 hafta boş kalacak okullarda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve takibinin yapıldığını dile getiren Alemdar, “Ders başı yapıldığında öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordine içerisinde hareket ederek Serdivan'daki tüm okullarımızın dezenfekte işlemlerine ülkemizde ilk vaka görünmeden Şubat ayı başında zaten başlamıştık. Sürece bağlı olarak biz de çalışmalarımızın yoğunluğunu ve sıklığını arttırdık. Kullanmış olduğumuz dezenfekte maddesi Dünya sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı onaylı, gümüş iyonlu organik ürün. Herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden öncelikli ve önemli. Bu ilaçlar etkisini altı aya kadar koruyor. Şu an için tüm okullarımızda da çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Yusuf Alemdar, yapılan kapsamlı çalışmanın yeterli olduğunu ve farklı bir uygulamaya gerek görülmediğini dile getirirken, ihtiyaç hissedilmesi halinde ise bu çalışmaları tekrar süratle yapabilecek donanıma ve yeterliliğe sahip olduklarını söyledi. Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizen Başkan Alemdar, okul bahçelerinin yanı sıra eğitim binaları, koridorlar, sınıflar ve okullardaki toplu kullanım alanlarının tamamının da dezenfekte edildiğini ifade etti.

Yaşanan süreçten çocukların en az şekilde etkilenmeleri adına her türlü önlemi öncesinden almaya başladıklarının altını bir kez daha çizen Alemdar; “İnşallah milletçe maruz kalmış olduğumuz bu süreci, uyarıları dikkate alarak ve kendimizi koruyarak hep birlikte en hafif şekilde atlatacağız” diye konuştu.