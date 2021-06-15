Serdivan'da Türk Sanatlarını öğrendiler

Mart ayının ilk haftasından bu yana eğitim alan Yemen, Ürdün, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya gibi farklı coğrafyalardan Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 12 haftalık sanat eğitimi sona erdi. Ebru, Çini, Resim, Fotoğraf gibi görsel sanatların yanı sıra kanun, ud ve ney gibi Türk müziği enstrümanlarının eğitiminin verildiği programa 73 öğrenci katılım sağladı. Geleneksel sanatlardan Modern sanatlara geniş yelpazede verilen tüm dersler, pandemi koşulları gözetilerek verilen randevular sonucu yüz yüze gerçekleşti.

Alanında uzman hocalardan birebir eğitim alan öğrencilerin ürünü eserler kapanış etkinliğinde sergilendi. Görsel sanatlar öğrencilerinin açtığı sergiye ilave olarak müzik eğitimi alan öğrenciler de bir müzik dinletisi gerçekleştirdiler.

Kapanış programında yabancı misafirlere Türk Musikisinin tanıtılması amacıyla gerçekleşen mini konser ile dinleyicilere bir müzik ziyafeti verildi. Serdivan Fikir Sanat Akademisinin fuayesinde gerçekleşen sergi 18 Haziran Cuma akşamına kadar izleyiciler için açık kalacak.