İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da üstyapı çalışmaları devam ediyor

Serdivan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde devam eden asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.


Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm mahallelerde asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldırımları onararak, bordür, tretuvar ve asfalt söküm çalışmalarını sürdürüyor. Gizem, Selin, Kanmaz, Menekşe, Hürriyet, Kahraman, Sezer, Dar, Üstün, Aykut, Hayal, Yaman sokaklarında ve Şehit Muzaffer Çetin Caddesinde asfalt söküm çalışmalarına başlandı.

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