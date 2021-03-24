Serdivan'da yaşlılar unutulmuyor

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ‘Yaşlı Destek Hattı' projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde hizmet veriyor.

Serdivan Belediyesi, ‘Yaşlı Destek Hattı' projesi kapsamında bakacak kimsesi olmayan, günlük işlerini yapmakta zorlanan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine gidilerek kişisel bakımlarının yanı sıra evleri temizleniyor, yemekleri yapılıyor, cam temizliğinden soba temizliğine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca Serdivan Meslek Edindirme Kursu aşçılık sınıfı kursiyerlerinin hazırladıkları yemekler de her gün 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılıyor.