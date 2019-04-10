Serdivan'da yeni dönemin ilk Meclis toplantısı gerçekleşti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısının gerçekleştirildiği Serdivan Belediye Meclisi'nde, 16 maddelik gündem değerlendirilerek karara bağlandı.

Mecliste gurubu bulunan siyasi partilerin gurup sözcüleri yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunurken, Başkan Yusuf Alemdar, “Yeni dönemde Serdivanımız için yine güzel hizmetlere birlikte imza atmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm meclis üyelerimizle birlikte uyum içerisinde hareket ederek, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim Serdivanımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Konuşmaların ardından 16 maddelik gündeme geçilerek; meclis başkanvekili, meclis katibi, encümen üyeleri ve 4081 sayılı çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun 3., 4. ve 5. maddeleri gereği üyelerin seçimi gizli oylama sonucu belirlendi. Gündem maddeleri arasında yer alan; hukuk, imar, plan ve bütçe komisyonları, Marmara Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üye seçimleriyle, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. Maddesi Gereği üye seçimi ise işaretle oylanarak belirlendi.

Görev alan tüm meclis üyelerini tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Yusuf Alemdar, “Serdivan'da en güzel hizmetleri hayata geçirmek ve ilçemizin her metrekaresine hizmet götürmek için, 10 yıldır olduğu gibi yeni dönemde de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi Serdivanımız için çalışma ve hizmet üretme zamanı. Gayemiz; dün olduğu gibi bugün de yarın da; tüm meclis üyelerimizle birlikte ortak hareket ederek, geleceğin Serdivan'ını birlikte inşa etmek” diye konuştu.

Toplantı kapsamında 2018 Yılı Denetim Komisyon Raporu meclis üyelerine sunulurken, 2018 yılı faaliyetlerini oluşturan Faaliyet Raporu da gündem maddeleri arasında görüşüldü. Teamül gereği rapor okunmadan önce yerini başkan vekili Adem Kümbet'e bırakan Başkan Yusuf Alemdar faaliyet raporunun okunması ve oylanmasını meclis sıralarından takip etti. 2018 yılı gelir ve gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 86,32 olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, ortaya konulan her bir çalışmanın arkasında ekip ruhunun yattığını ve aynı kararlılıkla, koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.