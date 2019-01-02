Serdivan'da yeni yılın ilk meclisi toplandı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında toplanan belediye meclisinde 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündem öncesi meclis üyelerine hitap eden ve 2019 yılının herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Alemdar, “2019 yılının, ülkemiz ve milletimiz için birlik ve beraberliğin daha çok perçinlendiği bir yıl olmasını diliyorum. Rabbim herkese sağlıklı ve huzurlu bir yıl nasip etsin” dedi.

Serdivan Meclisi'nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda; 32 Evler Mahallesi'ndeki Duru Sokak'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip Şahin'in adı verilirken, Başkan Yusuf Alemdar bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. Alemdar, “Şehidimizin ailesinden gelen bu talebi yerine getirmek bizim için büyük onur. Rabbim bu vesileyle Regaip kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gözlerini kırpmadan ve bir an olsun düşünmeden düşmanın karşısında duran ve gazilik payesiyle şereflenen tüm gazilerimize de hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin” diye konuştu.

Yılın ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu Üyeleri de belirlendi. Yapılan gizli oylama neticesinde denetim komisyonu şu isimlerden oluştu; Cemil Kocacık (AK Parti), Serhat Yavuz Girti (AK Parti), Soner Yıldız (AK Parti), Ahmet Çalışkan (AK Parti), Ercüment Berber (Milliyetçi Hareket Partisi). Tüm meclis üyelerine özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ettiğini belirten Başkan Yusuf Alemdar, denetim komisyonunda görev alan meclis üyelerine de başarılar diledi.