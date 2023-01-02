Serdivan'da yılın ilk meclisi yapıldı

Serdivan'da 2023 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem öncesi yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, “Acısıyla tatlısıyla yoğun bir yılı daha geride bıraktık. 2023 yılının ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Gündem dışı söz alan grup sözcüleri Cemil Kocacık, Şaban Koludra ve Ercüment Berber de yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getirerek, 2023'ün ülkemize ve milletimize hayır getirmesini dilediklerini ifade ettiler. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi. Yapılan gizli oylama neticesinde AK Parti'den Cemil Kocacık, Soner Yıldız ve Ahmet Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hilmi Şimşek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Vedat Gülden, Serdivan Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.