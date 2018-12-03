Serdivan'da yılın son meclisi toplandı

Serdivan Belediye Meclisi yılın son toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

12 maddenin yer aldığı gündemde imar plan tadilatı ile ilgili maddeler imar ve şehircilik komisyonuna havale edilirken, daha önce komisyonda görüşülen maddeler de oylanarak karara bağlandı. Üniversitedeki proje ödevleri kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Serdivan Belediyesi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısını meclis sıralarından takip etti.

Başkan Alemdar meclis toplantısı sonrası üniversite öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilerin yönelttiği soruları cevapladı.