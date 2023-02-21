İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'dan deprem bölgesine 23'üncü yardım tırı

Serdivan Belediyesi ve Serdivanlı hayırsever vatandaşlar, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.


Serdivan'dan AFAD öncülüğünde şu ana kadar 22 tır dolusu malzeme deprem bölgesine dualarla gönderildi. Serdivan Belediyesi aracılığıyla Serdivanlı hayırsever vatandaşların bağışladığı bin 500 koli erzak dolu 23'üncü yardım tırının yola çıktığını ifade eden yetkililer, yardımların ara vermeden devam edeceğini dile getirdi.

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