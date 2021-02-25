Serdivan'dan kan bağış kampanyasına destek

Serdivan Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi Serdivan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Serdivan Belediyesi önüne kurulan stantlarda gün boyu bağışçıları ağırlayan yetkililer; sağlık değerlendirmelerinin ardından gönüllülerden kan aldı. Salgın sürecinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla yapılan kampanyaya vatandaşlar yanı sıra Serdivan Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli de kampanyaya destek verdi.