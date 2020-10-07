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Serdivan'dan kan kampanyası

Serdivan Belediyesi ve Kızılay Serdivan Şubesi korona virüs sürecinde anlamlı bir kampanyaya ev sahipliği yapıyor.


Pandemi sürecinde kan bağışı sayısının azalması ve kan stoklarında yaşanan düşüşün önemine vurgu yapan Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar; Türk Kızılayı'nın çağrısına uyarak özellikle pandemi sürecinde daha da önem arz eden kan bağışı için herkesi 8 Ekim Perşembe günü saat 09.30 ile 18.00 arası Serdivan Belediye Binası önündeki programa beklediklerini belirtti.


Verilecek bir ünite kan sayesinde bir hayatın kurtulmasına da aracı olunduğunu ve bunun değerinin ölçülemeyeceğini belirten Yusuf Alemdar; kan ihtiyacının özellikle korona virüs ile mücadele eden hastalar başta olmak üzere şifa bekleyen tüm vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

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