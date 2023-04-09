Serdivan'ın 11 mahallesinin içme suyu garanti altına alınıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan'ın 11 mahallesini içine alan içme suyu projesi ile ilçenin yaşanan ve yaşanabilecek olan tüm su sorunlarını uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturdu. 2 adet 100 metreküplük, bir adet 400 metreküplük içme suyu deposu ve bu depolarla entegre şekilde hizmet verecek 19 bin metre uzunluğundaki hattın saha çalışmaları tamamlandı. Test aşamalarında da sona gelinen proje yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. Yukarıdereköy, Çubuklu, Dağyoncalı, Reşadiye, Meşeli, Mahmudiye, Kızılcıklı, Beşevler, Selahiye, Kuruçeşme ve Uzunköy mahallelerini çevreleyen çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, “Şehrimizin modern ve sağlam şekilde gelişen üstyapısına yakışır şekilde altyapısını da aynı sağlamlıkla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni projelerimizi Sakarya'mıza kazandırırken aynı zamanda şehrimizin gelecek nüfus ve yerleşim potansiyelini de göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle hem bugünün sorunlarını çözüme kavuşturuyor hem de geleceğin altyapısını en sağlam haliyle inşa ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.