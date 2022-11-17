Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Yeni bir sayfa açmışız gibi düşünün. Hem oyun hem de savunma prensipleri anlamında. İnşallah Artem Kravets ve Kasongo'nun dönüşüyle hem de takım oyuncularının verdiği reaksiyonla beraber önümüze çok daha umutlu bakıyorum” dedi.

Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 11. sırada yer alıyor. Ligin 14. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Sakaryaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken yeşil-siyahlıların golcü oyuncusu Kabongo Kasongo ve Oğuz Kocabal sakatlığı sebebiyle antrenmanlara katılamıyor. 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulunan Özbalta, oyuncuların verdikleri reaksiyonlar beraber önlerine çok daha umutla baktıklarını aktardı.

“Kötü gidişat var gibi gözüküyor ama alakası yok”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Birkaç haftadır olumsuz bir gidişat vardı. Aslında maçlara baktığınız zaman kötü bir maçımız yok, bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor bu konuda. Genelde maçlarda üstün bir oyun oynadık. Takım savunması anlamında becerilerimizi geliştirdik. Bulunduğumuz sıralamaya bakıldığında biraz fazla gol yiyen bir takımdık, sezon başından gelen rahat gol yeme ortalamasıyla oynayan bir ekiptik. Bu oyunun hücum yönüne daha çok önem veren bir teknik ekibim var ama burada gördük ki savunmayla alakalı biraz sıkıntılarımız var. Burada şu anlaşılmasın; kaleci ve onun önünde oynayan dört defans oyuncusundan bahsetmiyorum, takım savunmasından bahsediyorum. Takım savunması anlamında bazı şeyleri yerine oturtturmamız gerekiyordu. Biz de birkaç haftadır bunun üzerinde duruyoruz. Birkaç maç üzerinden neticeye bakıldığı zaman tabi kötü gidişat var gibi gözüküyor ama alakası yok. Olumsuzluklarla yani sakatlıklarla beraber bir hafta kurduğumuz kadroda diğer hafta cezalı oyuncularımızın olmasıyla değişen kadrodaki istikrarsızlıktan dolayı kısır bir döneme girmiştik. Ama üç maçtan sonraki Pazartesi günü oynadığımız maçta ki reaksiyon beni çok mutlu etti ve sevindirdi. Takım olma adına gerçekten birbirlerini koruyup, birbirine sahada sahip çıkan bir ekip görüntüsü vardı. Bence bu Sakarya'da ki hem ekran başındaki hem de tribündeki taraftarlara moral olmuştur, güven vermiştir ve hem de memnun olduklarına inanıyorum. O anlamda biz hem az gol yiyen hem de adım adım hücumsal fonksiyonlarımızı takım savunmasıyla paralel götürmeliyiz ki ilerleyen maçlarda sıkıntı yaşamayalım diye. Sanki yeni bir sayfa açmışız gibi düşünün. Hem oyun hem de savunma prensipleri anlamında. İnşallah Artem Kravets ve Kasongo'nun dönüşüyle hem de takım oyuncularının verdiği reaksiyonla beraber önümüze çok daha umutlu bakıyorum” dedi.