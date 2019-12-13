İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi. Hastane personeli tarafından engellenen şahıs polis merkezine götürüldü.


Olay, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi. Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., iddiaya göre sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darp etmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.