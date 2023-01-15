Servis otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis otobüsüyle motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hendek ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada, servis otobüsü ile E.U. (17) idaresindeki 54 ASJ 13 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasına yaralı hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.