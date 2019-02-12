Servis sorumlusu hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü yaşanan olayı kınadı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) Beyin Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Servisi sorumlusu olan hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü yaşanan olayı kınayarak bir mesaj yayımladı. Öğütlü mesajında, “Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Beyin Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiremizin hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalarak darp edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bizi derinden yaralamaktadır. Sebebi ne olursa olsun böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini her zaman dile getiriyoruz. Yaşanan bu vahim hadiseyi de kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları bu tip olaylarda her zaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak yanlarındayız. Görevi başında şiddete maruz kalan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların en ağır cezayı almaları için yargıya taşınan olayın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.