SESAM Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

SESAM Yönetim Kurulu aylık toplantısında Sakarya'ya ait mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, yıl içerisinde tamamlanması planlanan projeler görüşüldü. SESAM Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddesi, Sakarya ilinin sanayi envanterinin çıkarılması oldu. Yapılacak bu projenin en önemli çıktılarından biri Sakarya'nın sanayi potansiyelinin belirlenmesi olacak.

SESAM tarafından verilen bilgiye göre belirlenecek bu potansiyelle Sakarya'nın AR-GE faaliyetleri, sektörel yapılanmaları ve istihdam hacmi gibi alanlarda araştırmalar yapılacak. SESAM yönetimi, “Yapacağımız bu çalışma bize mevcut durumu, Sakarya'nın ithalat ve ihracattaki Türkiye'deki yerini, küresel arenada ekonomik kabiliyetlerini gösterecek. Buradan elde edeceğimiz sonuçlarla Sakarya sanayisini daha ileri nasıl taşıyabiliriz, yapılacak araştırma geliştirme projelerinin eğilimi ne yönde olmalı konusunda kurum ve kuruluşların da izleyecekleri yollar belirgin hale gelmiş olacak” açıklamasını yaptı.

Her kurum ve kuruluşun kendi sahasında bir stratejik plana sahip olduğunu belirten SESAM Yönetimi, “Sakarya Üniversitesi, Sakarya ili ekonomisi için gerek işgücünün yetişmesi, gerekse akademik çalışmaları ile önemli bir potansiyele sahip. Kurulacak işbirlikleri ile öğrencilerimiz erken dönemde iş piyasasına girmiş ve ekonomik değerlerin pratikte işlevini öğrenmiş olacaklar. Firmalarla yapılacak Sanayi-Üniversite akademik işbirlikleri ile de var olan potansiyel daha aktif hale gelecek, Sakarya'nın ulusal ve uluslararası alandaki katma değeri yükselecek” ifadelerini kullandı.