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Seyir halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Müthatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 YK 939 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman gelmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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