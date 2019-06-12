Seyir halinde fenalaşan sürücü park halindeki araçlara çarparak durabildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarparak durdu.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ada Caddesi'nde seyir halinde olan 54 ES 916 plakalı araç sürücüsü aniden rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen kazada 4 araç da hasar aldı.