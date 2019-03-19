Seyir halindeki araç alev aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk'tan çarşı istikametine gitmekte olan 34 L 2369 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen sebeple alev aldı. Bayan sürücü aracı durdurarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.