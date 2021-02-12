Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinden Bursa'ya gitmek için yola çıkan kamyonet, seyir halindeyken alev alev yandı. Küle dönen araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesine gitmek için yola çıkan Nihat Efe idaresindeki 16 ALU 379 plakalı Iveco markalı kamyonet, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halindeyken elektrik kontağında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden sürücü Nihat Efe, soğukkanlılığını koruyarak aracını yol kenarına park etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken söndürülen kamyondan geriye sadece demir yığınları kaldı.