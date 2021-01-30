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Seyir halindeki motosikletin üzerine yatan sürücü ölümle dans etti

Sakarya D-650 karayolunda seyir halindeyken motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağıza getirdi.

Trafikteki tehlikeli yolculuk ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, D-650 Adapazarı - Karasu yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Ölümü göze alan ve motosikletinin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Plakası, kaskı, koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı, motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği ve başındaki berenin uçtuğu görülüyor.

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