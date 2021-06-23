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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi Kapalı Pazar Yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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