SGB'den, Başkan Işıksu'ya hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) 31 Mart Yerel Seçimlerinde Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu'ya ‘hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, MGF ve SGB Başkanvekili Müjdat Çetin,Anadolu Ajansı Bölge Müdürü ve SGB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yalçıntaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü ve SGB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çorbacı, Ekrem Ürdüç, Engin Arapoğlu, Ahmet Kaya ve SGB üyesi gazeteciler yer aldı.

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin ziyaretinde şehir ile ilgili çalışmalardan da söz eden ve ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bugünden itibaren seyyarlara ve esnaflara yönelik çalışmamız olacak. Kırmadan, incitmeden çarşı ve sokaklarımızdaki düzeni sağlayarak şehre hep birlikte güzellik katacağız. Şehrimizin sorunlarını gündeme getiren siz değerli gazetecilerimizin fikirlerine her zaman önem veriyoruz. Ortak amacımız şehrimize güzel ve kalıcı hizmetler kazandırmak. Bu açıdan ilçemizle ilgili kararlarımızda fikirlerinizden yararlanmak ve istişarede bulunmak istiyoruz” dedi.

Beş yıllık süreçte Adapazarı'na kalıcı hizmetlerde bulunmak istediklerini dile getiren Işıksu, “Seçim öncesinde açıkladığımız projelerimizin yanı sıra, istişare ile ortaya çıkacak olan fikirlere de açığız. Amacımız beş yıllık süreçte Adapazarlılara yakışır hizmetleri hayata geçirmek. Şehrimizin sorunlarının farkındayız ve bunları çözüme kavuşturma gayesi içinde olacağız. Şehrin trafik sorununu ortadan kaldırmak için bir yer altı otoparkı yapmak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. İmkanlar dahilinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Denetim olacak

Seyyarlar ve esnaflara yönelik çalışmaya Büyükşehir ile birlikte başlayacaklarını da belirten Işıksu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalara da imza atacaklarını söyleyerek, “Birçok projemiz var ancak adım adım gideceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'de her konuda bize yardım edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile birlikte yarından (bugün) itibaren seyyarlara ve esnaflara yönelik çalışma başlayacak. Kırmadan, incitmeden çarşı ve sokaklarımızdaki düzeni hep birlikte sağlayarak şehrimize güzellik katmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hayırlı olsun

Başkan Işıksu'ya yeni görevinde başarılar dileyen SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ise, başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını dile getirdi. Sakarya basını olarak güzel olan her türlü hizmete destek olmaktan geri durmayacaklarını ifade eden Aydıntepe, “Yaşadığımız şehrin gelişimine katkı sağlamak bizim görevimiz. Bu açıdan gerek Sakarya gerekse Ankara'daki siyasi ve bürokratlarla fikir alışverişinde bulunarak hem şehrimize hem de meslektaşlarımıza faydalı olabilecek güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz. Birlikte güzel hizmetler yapacağımıza gönülden inanarak yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.