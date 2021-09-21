SGK Kavşağı'nın 3 ay içerisinde açılması planlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğini rahatlatmak için hayata geçirdiği SGK Kavşağı Projesi'nde köprüye tabliye betonu döküldü. İşlemi proje alanında takip eden Başkan Yüce, “Sakarya trafiğine, büyük rahatlık getirecek yeni bir beyin kazandırdık. 3 ay içinde açmayı hedefliyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre giriş noktasında, trafiğe nefes aldırmak için başlattığı SGK Köprülü Kavşağı Projesi'nde sona gelindi. Çevresindeki tüm alanların hazırlandığı, köprü alanındaki işlemlerin de tamamlandığı SGK Köprülü Kavşağı'na tabliye betonu döküldü. 4 buçuk metre yüksekliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde inşa edilen projenin köprü bölümü, son beton işlemi olan tabliye dökümüyle birlikte tamamlandı. Sona yaklaşan çalışmaları proje alanında takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yüzde 90'a yaklaştığını ifade ettiği projede köprü kollarının asfaltlanacağını ve yolun en geç 3 ay içinde Adnan Menderes Caddesi ile Orhangazi Caddesi yönüne açılacağını söyledi.

Şehrin beyin ameliyatını yapıyoruz

Başkan Ekrem Yüce, 1 yıl gibi bir sürede şehrin en önemli köprülü kavşak projesini inşa ettiklerini vurgulayarak, “Sakarya için çok önemli olan ve yapımı uzun yıllardır bir türlü gerçekleştirilemeyen, yılların özleminin olduğu projeyi şükürler olsun tamamlıyoruz. Geçen yıl tam da bu ayda temelini attığımız SGK Kavşağı'nın son betonunu döküyoruz ve projemiz hazır hale gelmek üzere. Bu kavşaktan Adapazarı, Serdivan ve Erenler'e 3 farklı yol gidiyor. Bu kavşak şehrin trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak. 1 yılda bir ev yapılamıyor, evin temeli, iskeleti bu süreyi geçiyor. Biz 1 yılda şehrin en önemli köprülü kavşağını yapıyoruz. Bu bir apandisit ameliyatı değil, şehrin beyin ameliyatını yapıyoruz. Yeni bir beyin oluşuyor ve bu sayede Sakarya trafiği rahatlayacak” dedi.

En geç 3 ay içinde projemizi hizmete açacağız

Projeyi 3 ay içinde hizmete açmak için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Yüce, “Sakarya trafiğine nefes aldırmak, ana arterlerdeki yoğunluğu minimuma indirmek için başlattığımız projemizde sona geldik. Artık Sakaryalı vatandaşım işe, evine giderken bu noktada kilitlenip kalmayacak. Serdivan, Erenler ve Adapazarı'nın trafiğinin köprülü kavşağımız sayesinde en normale şekilde akmasını sağlayacağız. Bakanlık standartlarına uygun olarak 4 buçuk metre yüksekliğe, 32 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip projemiz zamanda hizmete açılacak. En geç 3 ay içinde projemizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımız, esnafımızla sabrettik ama buna değdi. Sigorta Kavşağı olarak bilinen noktanın çehresini değiştiren proje, şehir trafiğine büyük katkı sunacak. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.