SGM' de Çanakkale Zaferini anma etkinlikleri düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çanakkale Zaferini anma etkinlikleri düzenlenecek. Çocuk konseri, tiyatro gösterisi, yazar buluşması ve gölge oyunu gibi etkinliklerin yer alacağı program 16 Mart Cumartesi günü başlayacak. 16 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te “Yıkılmaz Cephe Çanakkale” adlı tiyatro gösterimi ile başlayacak programlar 24 Mart Pazar günü sona erecek. Çocuk konseri, tiyatro gösterisi, yazar buluşması ve gölge oyunu gibi etkinliklerle Çanakkale Zaferi hatırlanacak.

Çanakkale Zaferini SGM' de eğitim gören öğrenciler ile düzenleneceğine değinen Kıroğlu, “Çanakkale Zaferini Sosyal Gelişim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimizle düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle hatırlayacağız. 16 Mart Cumartesi günü Sapanca SGM'de saat 15.00'da tiyatro gösterimi olacak. Aynı gün Adapazarı SGM'de saat 15.30'da Çocuk Korosu Konseri ve tiyatro gösterisi düzenlenecek. 17 Mart Pazar günü saat 12.00'da Akyazı SGM'de, 16.00'da Akyazı SGM'de Yazar İsmail Bilgin çocuklarla bir araya gelecek. 24 Mart Pazar günü oynanacak Gölge Oyunu ile etkinliklerimiz sona erecek. Öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu anlamlı etkinliğe tüm hemşirelerimizi davet ediyorum” dedi.