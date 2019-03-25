SGM, Orman Haftasını kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Gelişim Merkezleri ve Macera Park etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM öğrencileri 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında bir araya geldi. Öğrencilerin doğaya dair bir şeyler bilmesi gerektiğini ifade eden Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Macera Park, Akyazı SGM, Geyve SGM ve Sapanca SGM'den bir grup öğrencimizi, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında bir araya getirdik. Sakarya İl Ormanı'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimize doğa yürüyüşü yaptırdık. Bunun yanı sıra Türkiye İzcilik Federasyonu Sakarya Şubesinden yetkili kişiler aracılığıyla öğrencilerimizin izcilik ile ilgili temel bilgileri edinmesini ve doğanın içinde çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirmelerini sağladık” dedi.

Teknolojik araçlara bağımlı olunmaması gerektiğini savunan Kıroğlu, “Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik araçlara bağımlı olan çocuklar ne yazık ki, doğanın eşsiz güzelliklerini tanımıyor. Bu sebeple doğayı gözlemleyerek keşfetmenin yollarını arıyor ve öğrencilerimizi doğa ile iç içe getirmeye çalışıyoruz. Orman Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimiz de bu amaca hizmet etmektedir” diye konuştu.