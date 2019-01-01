SGM'de çocuk kulüpleri dersi devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk Kulüpleri'nde dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde kurs eğitimleri devam ediyor. Mutfak Atölyesi ve İngilizce dersi alan öğrenciler, İngilizce öğrenmenin ve yemek yapabilmenin heyecanını yaşıyorlar. Mutfak Atölyesi öğretmeni Hülya Kuran, “Çocuklarımıza kısa süre içinde sağlıklı, lezzetli ve pratik yemekler yapabilmeyi öğretiyoruz. Yemek yapmanın yanı sıra çocuklar bir araya geldikleri zaman birbirlerine saygı duymayı, sabretmeyi ve hijyen kurallarını öğreniyorlar. En önemlisi de burada öğrendiklerini bilgileri evde ve genel yaşantılarında uygulayabiliyorlar. Hayatları boyunca yemek yaptıkları zaman SGM'yi hatırlayacaklar. 400 öğrenciyi eğitirken tek amacım onlarla büyüyen mutfak sevgisini ve bilgisini onlara aktarmak” dedi.

İngilizce dersi öğretmeni Hatice Sümeyye Burak yaptığı açıklamada, “İngilizce derslerimizi çocukların seviyelerine göre veriyoruz. İngilizce dersi çocukların gelişimine çok fazla katkı sağlıyor ve kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Öğrendikçe cesaretleniyorlar. Bende bir şey öğretirken önce onu anlamalarını daha sonra da uygulamalarını istiyorum. İngilizce'de zaten öğrendiğini kullanmak en önemlisidir. Öğrencilerin bu derse karşı ilgisi oldukça yüksek. Kayıt olmak isteyen çok öğrenci var hatta sıra bekleyen birçok kişi de bulunuyor. Öğrencilerimize ve bizlere sunduğu bu imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.