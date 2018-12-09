SGM'de minikler yemek yaparken hem eğleniyor hem de öğreniyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüplerinde dersler tüm hızıyla devam ediyor. Mutfak Atölyesi öğrencileri yemek yaparken hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Mutfak Atölyesi eğitmeni Hülya Koran, “Mutfak atölyemizde pratik, lezzetli ve sağlıklı tarifler öğretiyoruz. Yemek yapmanın yanında aynı zamanda paylaşmayı ve sabretmeyi de öğretiyoruz” dedi.

Çocuk kulüpleri derslerinde paylaşmayı ve sabretmeyi öğrettiklerini Hülya Koran, “Mutfak atölyemizde pratik, lezzetli ve sağlıklı tarifler öğretiyoruz. Yemek yapmanın yanında aynı zamanda paylaşmayı ve sabretmeyi de öğretiyoruz. Dışarıda Fast Food diye tabir edilen yiyeceklerin evde sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini öğretiyoruz yani hem yemek yapıyoruz hem de duygusal açıdan gelişmelerine olanak sağlıyoruz. Ayrıca burada saygıyla beklemeyi öğrenirken paylaşmanın da tadına varıyorlar. Burada yaptıkları öğrendikleri tarifleri eve gittikleri zaman pişirip sınıf arkadaşlarıyla ve komşularıyla paylaşıyorlar. Günümüz çocuklarının sebzeyle arası pekiyi değil. Mesela az önce ekmek yaptık ve üzerine dereotu, domates koyarak sebzeleri sevimli hale getirerek onları sebzelerle barıştırmayı amaçladık. Büyüdükleri zaman karınları acıkınca mümkün olan en kısa sürede pratik bir yemek öğrenmesini hedefliyoruz. İlkokuldayken sadece hobi olarak gelip ve yeteneğini keşfedip ileride de aşçılık okuyan bir sürü öğrencim var. 7-14 yaş aralığın da 20 öğrencimle hem yemek yapıyoruz hem de gelişimlerine katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.