SGM'den 'Aile İçi İletişim' semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Aile İçi İletişim' konulu seminer Sapanca, Akyazı ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile ve Çocuk Seminerleri devam ediyor. ‘Aile İçi İletişim' konulu seminer Sapanca, Akyazı ve Geyve SGM'de gerçekleştirilecek. SGM Aile Danışmanı Semiha Özgür Sezer konuşmacı olarak katılacak. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Günümüzde aile içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konudur. Birçok sorunun temelinde aile içi iletişimdeki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Aile ve Çocuk seminerleri ile aileye ihtiyacı olan konularda doğru bilgileri sunmayı, bilinçli ebeveynleri topluma kazandırmayı amaçlamaktayız” dedi.

Seminerlere tüm öğrenci ve velileri davet eden Kıroğlu, “Velilere ‘Çocuk İle Doğru İletişim', öğrencilere ise ‘Aileyle İletişim Becerileri' adlı seminerler 25 Kasım Cumartesi saat 15.00'da öğrencilerle 16.00' velilerle Sapanca SGM'de gerçekleştirilecektir. Akyazı SGM'de 27 Kasım Salı günü saat 13.00'da öğrencilere, 15.30'da velilere eğitim verilecektir. Geyve SGM'de ise 30 Kasım Cuma günü saat 11.00'da velilerle, 14.00'da öğrencilerle eğitim gerçekleştirilecek. Her ayın son haftası, farklı konularda gerçekleştireceğimiz seminerlerimize tüm öğrenci ve velilerimiz davetlidir” diye konuştu.